CINE PLEIN AIR : DRAGONS, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin

Informations pratiques

CINE PLEIN AIR : DRAGONS Samedi 25 juillet, 20h30 Théâtre de verdure Jardin Public Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T20:30:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T20:30:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00

Installez votre transat et savourez.

Des snacks et petites douceurs seront disponibles pour accompagner votre soirée !

Le ciné plein air, c’est la soirée à ne pas manquer !

« Sur l’île escarpée de Beurk, où depuis des générations Vikings et dragons s’affrontent sans merci, Harold fait figure d’exception. Effacé, écrasé par la stature de son père, le chef de la tribu, Stoïk, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec un dragon nommé Krokmou. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements mêmes de la société viking.

Flanqué de la farouche, autant qu’aventureuse, Astrid et de Gueulfor, le sympathique forgeron du village, Harold va devoir s’imposer dans un monde déchiré par la peur et l’incompréhension. Alors qu’une dangereuse créature réémerge des brumes du passé, menaçant à la fois les Vikings et les dragons, l’amitié d’Harold et Krokmou pourrait bien être la clef d’un nouvel avenir. Ensemble, ils vont devoir se frayer un chemin fragile vers la paix, en dépassant les limites de leurs deux mondes pour mieux redéfinir les notions de chef et de héros ».

Théâtre de verdure Jardin Public rue du foyer, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Silence… ça projette ! cinéma sortie