Atelier créatif « RAYMOND RÊVE », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Atelier créatif « RAYMOND RÊVE » Vendredi 24 juillet, 10h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T11:30:00+02:00

Une douce immersion dans l’univers de Raymond rêve, où l’imagination prend son envol à travers la lecture.

L’animation se prolonge avec des puzzles inspirés de l’album pour jouer, observer et rêver ensemble.

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Une plongée tendre et pétillante dans l’univers de Raymond rêve, où la lecture fait décoller l’imagination avant de prolonger l’aventure avec des puzzles pour jouer, observer et rêver ensemble.