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LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

jeudi 16 juillet 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Théâtre de verdure Germinal
Adresse
Rue du Puits, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE 16 et 17 juillet Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T13:30:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00

L’été XXL et gratuit

Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.

CHAQUE SEMAINE, UN NOUVEAU LIEU !
Jeudis, vendredis, suivez le village itinérant dans les différents secteurs de la ville.
Cette semaine, rejoignez-nous au théâtre de verdure Germinal :

Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air, ateliers créatifs
– Jeudi 16 et vendredi 17 juillet : jeux gonflables, tour ludique avec toboggan drop bag, escalade et mini paint ball
Petites gourmandises sur place pour vous régaler …

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Le village des Funny Days arrive près de chez vous ! sport détente

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