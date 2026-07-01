Parade, Place Jean Jaurès, Carvin

Informations pratiques

Parade Lundi 13 juillet, 21h00 Place Jean Jaurès Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Costumes flamboyants, ambiance festive et énergie débordante animeront les rues dès 21h.

Venez applaudir les compagnies artistiques et associations locales lors d’un défilé spectaculaire entre musique, danse et performances originales !

Départ : Place Jean-Jaurès

Arrivée : Stade Pascal

Un moment joyeux, à vivre en famille ou entre amis, avant de lever les yeux vers le ciel pour le feu d’artifice !

Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Pour la Fête Nationale, la magie d’une parade et le plaisir de se retrouver ! Parade 13 juillet

ville de Carvin