Parade, Place Jean Jaurès, Carvin
lundi 13 juillet 2026 · Place Jean Jaurès · Carvin
Informations pratiques
Parade Lundi 13 juillet, 21h00 Place Jean Jaurès Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00
Costumes flamboyants, ambiance festive et énergie débordante animeront les rues dès 21h.
Venez applaudir les compagnies artistiques et associations locales lors d’un défilé spectaculaire entre musique, danse et performances originales !
Départ : Place Jean-Jaurès
Arrivée : Stade Pascal
Un moment joyeux, à vivre en famille ou entre amis, avant de lever les yeux vers le ciel pour le feu d’artifice !
Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Pour la Fête Nationale, la magie d’une parade et le plaisir de se retrouver ! Parade 13 juillet
ville de Carvin
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
- Village d’animations et de spectacles, Place Jean Jaurès, Carvin 13 juillet 2026
- Cérémonie de la Fête Nationale, Hôtel de ville, Carvin 14 juillet 2026
- Mission Carv’impossible, au coeur du Labyrinthe de Carvin !, rue Florent Evrard, 62220 Carvin, Carvin 21 juillet 2026
- LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin 23 juillet 2026
- Spectacle de magie « Flash & Fluo », Théâtre de verdure Germinal, Carvin 27 juillet 2026