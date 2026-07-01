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Parade, Place Jean Jaurès, Carvin

lundi 13 juillet 2026 · Place Jean Jaurès · Carvin

Parade, Place Jean Jaurès, Carvin

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Place Jean Jaurès
Adresse
Place Jean Jaurès, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Entrée libre

Parade Lundi 13 juillet, 21h00 Place Jean Jaurès Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Costumes flamboyants, ambiance festive et énergie débordante animeront les rues dès 21h.
Venez applaudir les compagnies artistiques et associations locales lors d’un défilé spectaculaire entre musique, danse et performances originales !
Départ : Place Jean-Jaurès
Arrivée : Stade Pascal
Un moment joyeux, à vivre en famille ou entre amis, avant de lever les yeux vers le ciel pour le feu d’artifice !

Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Pour la Fête Nationale, la magie d’une parade et le plaisir de se retrouver ! Parade 13 juillet

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