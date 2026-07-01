Spectacle de magie « Flash & Fluo », Théâtre de verdure Germinal, Carvin
lundi 27 juillet 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin
Informations pratiques
Spectacle de magie « Flash & Fluo » Lundi 27 juillet, 19h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais
gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T19:00:00+02:00 – 2026-07-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-27T19:00:00+02:00 – 2026-07-27T20:00:00+02:00
Spectacle théâtralisé intéractif de magie dans lequel ce duo improbable se retrouve sur scène.
Fluo pensant faire un cours de gym collectif s’aperçoit que rien ne va se passer comme prévu.
Flash a été foudroyé à sa naissance et tout ce qu’il touche s’anime et devient magique.
Comment vont-ils réussir à s’entendre, eux que tout oppose ou pas…
A partir de 3 ans.
Inscription surwww.espacefamille.carvin.frdès le 24 juin 2026
Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] http://www.espacefamille.carvin.fr
Un spectacle drôle et magique où les enfants deviennent les héros d’incroyables tours ! spectacle magie
Ville de Rinxent
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