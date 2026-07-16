Atelier découverte cirque, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Atelier découverte cirque 27 – 31 juillet Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T10:45:00+02:00 – 2026-07-27T12:15:00+02:00

Fin : 2026-07-31T10:45:00+02:00 – 2026-07-31T12:15:00+02:00

Au programme :

Des ateliers d’initiation aux techniques de jonglerie, acrobatie, aérien, équilibre sur objets, avec un travail sur la créativité, la musique, le rythme et l’expression du corps.

Un parcours pédagogique axé sur l’écoute, l’observation, la concentration et la persévérance.

2 groupes proposés : 6-9 ans et 10-14 ans

Encadré par des animateurs qualifiés de la Compagnie du cirque du bout du monde.

Dans le cadre des Funny days.

Inscription sur espacefamille.carvin.fr avec le pass atout loisirs à partir du 24 juin 2026.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}]

Initiation aux arts du cirque pour les enfants de 6 à 14 ans !

Mairie de carvin