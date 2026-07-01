Stage d’initiation au cirque, Théâtre de verdure Germinal, Carvin
lundi 27 juillet 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin
Informations pratiques
Stage d’initiation au cirque 27 – 31 juillet Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais
Gratuit – Pour les enfants de 6 à 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T17:00:00+02:00
Viens t’amuser et te dépasser lors d’un stage plein d’énergie et de créativité : jonglage, acrobaties, équilibre… Découvre les secrets des arts du cirque tout en développant ta motricité, ta confiance en toi et ton imagination !
Encadré par des artistes passionnés de la Compagnie du Cirque du Bout du Monde, ce stage promet émerveillement, rires et sensations fortes !
Dans le cadre des Funny Days, pour les enfants de 6 à 12 ans
Inscription sur www.espacefamille.carvin.fr avec le Pass atout loisirs à partir du 24 juin 2026.
Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] http://www.espacefamille.carvin.fr
Plonge dans l’univers des arts du cirque ! initiation cirque
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