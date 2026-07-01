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Stage d’initiation au cirque, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

lundi 27 juillet 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin

Stage d’initiation au cirque, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Théâtre de verdure Germinal
Adresse
Rue du Puits, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit - Pour les enfants de 6 à 12 ans

Stage d’initiation au cirque 27 – 31 juillet Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

Gratuit – Pour les enfants de 6 à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T17:00:00+02:00

Viens t’amuser et te dépasser lors d’un stage plein d’énergie et de créativité : jonglage, acrobaties, équilibre… Découvre les secrets des arts du cirque tout en développant ta motricité, ta confiance en toi et ton imagination !

Encadré par des artistes passionnés de la Compagnie du Cirque du Bout du Monde, ce stage promet émerveillement, rires et sensations fortes !
Dans le cadre des Funny Days, pour les enfants de 6 à 12 ans
Inscription sur www.espacefamille.carvin.fr avec le Pass atout loisirs à partir du 24 juin 2026.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] http://www.espacefamille.carvin.fr
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