Tournoi de Jeux Vidéos, L’Atelier Media, Carvin
mercredi 22 juillet 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Tournoi de Jeux Vidéos 22 juillet et 12 août L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Réservation Conseillée – Tout Public à 8ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T14:30:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T14:30:00+02:00 – 2026-08-12T17:00:00+02:00
Un tournoi de jeux vidéo thématique pour relever des défis et s’affronter dans une ambiance conviviale.
Entre stratégie, fun et esprit d’équipe, que le meilleur joueur remporte la victoire !
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Un tournoi de jeux vidéo thématique où défis, stratégie et bonne humeur s’enchaînent, pour s’affronter dans une ambiance conviviale et voir triompher le meilleur joueur. Atelier
Ville de Carvin
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