L’amour à la carte – La clinquante compagnie, Place Jean Jaurès, Carvin

Informations pratiques

L’amour à la carte – La clinquante compagnie Lundi 13 juillet, 21h00 Place Jean Jaurès Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

En attendant le départ de la parade, la veuve clinquante déambulera en vous faisant pousser la chansonnette !

Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediation@ose-arts.fr »}]

Spectacle drôle à base d’humour ! Ose Arts parade