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L’amour à la carte – La clinquante compagnie, Place Jean Jaurès, Carvin

lundi 13 juillet 2026 · Place Jean Jaurès · Carvin

L’amour à la carte – La clinquante compagnie, Place Jean Jaurès, Carvin

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Place Jean Jaurès
Adresse
Place Jean Jaurès, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit

L’amour à la carte – La clinquante compagnie Lundi 13 juillet, 21h00 Place Jean Jaurès Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

En attendant le départ de la parade, la veuve clinquante déambulera en vous faisant pousser la chansonnette !

Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediation@ose-arts.fr »}]
Spectacle drôle à base d’humour ! Ose Arts parade

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