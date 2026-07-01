AGENDA · Carvin
L’amour à la carte – La clinquante compagnie, Place Jean Jaurès, Carvin
lundi 13 juillet 2026 · Place Jean Jaurès · Carvin
Informations pratiques
L’amour à la carte – La clinquante compagnie Lundi 13 juillet, 21h00 Place Jean Jaurès Pas-de-Calais
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T21:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00
En attendant le départ de la parade, la veuve clinquante déambulera en vous faisant pousser la chansonnette !
Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediation@ose-arts.fr »}]
Spectacle drôle à base d’humour ! Ose Arts parade
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
- Spectacle « La veuve clinquante », Brasserie de Mai, Carvin 3 juillet 2026
- Stage Cascade, Salle Germinal, Carvin 6 juillet 2026
- Stage Breakdance, Salle Léon Slojewski, Carvin 7 juillet 2026
- Plongez dans l’été en famille à Aquaspot, Aquaspot – Centre aquatique, Carvin 7 juillet 2026
- Escape Game « MISSION NUMÉRIQUE : LE FABLAB EN DANGER ! », L’Atelier Media, Carvin 8 juillet 2026