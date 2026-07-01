Escape Game « MISSION NUMÉRIQUE : LE FABLAB EN DANGER ! », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Escape Game « MISSION NUMÉRIQUE : LE FABLAB EN DANGER ! » 8 juillet et 5 août L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation Conseillée – Tout Public à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T14:30:00+02:00 – 2026-08-05T17:00:00+02:00

Un escape game familial à travers la ville, mêlant énigmes, exploration et esprit d’équipe.

Partez à l’aventure ensemble pour résoudre les mystères et relever les défis en plein air.

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Un escape game familial à travers la ville, où énigmes, exploration et esprit d’équipe se mêlent pour partir ensemble à l’aventure, résoudre les mystères et relever des défis en plein air. Animation