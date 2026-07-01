Escape Game « MISSION NUMÉRIQUE : LE FABLAB EN DANGER ! », L’Atelier Media, Carvin
mercredi 8 juillet 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Escape Game « MISSION NUMÉRIQUE : LE FABLAB EN DANGER ! » 8 juillet et 5 août L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Réservation Conseillée – Tout Public à 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T14:30:00+02:00 – 2026-08-05T17:00:00+02:00
Un escape game familial à travers la ville, mêlant énigmes, exploration et esprit d’équipe.
Partez à l’aventure ensemble pour résoudre les mystères et relever les défis en plein air.
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Un escape game familial à travers la ville, où énigmes, exploration et esprit d’équipe se mêlent pour partir ensemble à l’aventure, résoudre les mystères et relever des défis en plein air. Animation
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