Yoga stretch, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Yoga stretch 9 – 23 juillet, les jeudis Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T11:00:00+02:00

Fin de semaine, envie de décompresser?

Accordez-vous un moment de calme et de bien-être avec une séance de yoga ce jeudi. Un rendez-vous accessible à tous, dans une ambiance sereine et apaisante.

Que vous soyez débutants ou éxpérimentés, venez profiter d’un temps pour vous recentrer, relâcher les tensions et terminer la semaine en douceur.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez vous relaxer dans un cadre verdoyant ! Yoga détente

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