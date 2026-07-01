Spectacle « La veuve clinquante », Brasserie de Mai, Carvin

Informations pratiques

Spectacle « La veuve clinquante » Vendredi 3 juillet, 20h00 Brasserie de Mai Pas-de-Calais

Gratuit – Tout Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:30:00+02:00

La Veuve Clinquante chante, oui. Mais elle parle aussi… beaucoup ! Comme elle a de la bouteille, elle en a des trucs à dire. Et la coupe est pleine ! Elle raconte sa vie au travers des chansons d’un répertoire écrit par Piaf, Colette Magny, Vian, Gainsbourg, Bourvil, Frehel… Avec humour et énergie, elle emmène le public dans son histoire et ses divagations, en swing, en java, en tango et autres valses…

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https://www.youtube.com/watch?v=GqlR77t7Vs0

Brasserie de Mai 50 Rue Edouard Plachez, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 09 84 21 14 53 https://brasseriedemai.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0321747437 »}, {« type »: « email », « value »: « service.culture@carvin.fr »}] [{« data »: {« author »: « In Illo Tempore », « cache_age »: 86400, « description »: « Une veillu00e9e funu00e8bre peut elle u00eatre joyeuse ? Oui, si elle est menu00e9e par la Veuve Clinquante et ses acolytes !nLa Veuve Clinquante, ses musiciens (jazz/swing manouche) et six artistes circassiens (clown, jonglerie, fil de fer, acrobaties…) vont partager avec vous un moment ou00f9 la vie, et le besoin de se sentir vivant, prendront le dessus. C’est la vie, l’amour, le rire, l’autodu00e9rision, le gou00fbt du risque et l’amitiu00e9 qu’ils cu00e9lu00e8brent sur scu00e8ne gru00e2ce u00e0 la musique, la danse et les disciplines de cirque.nLe cabaret de la Veuve Clinquante ? Il faut venir le voir avant de mourir !nn——————————nUne production @InIlloTemporeLille en collaboration avec La Vou00fbte et Happy StarsnnGaelle Rambaut (comu00e9dienne, chanteuse)nDorian Baste (Trompette)nClu00e9ment Lenoble (guitare)nBenoit Luchier (contrebasse)nYohan Vega (comu00e9dien, lanceur et presque digitateur)nEmilie Loxemand (comu00e9dienne, effeuilleuse)nJeanne Bourgois (comu00e9dienne clown, fil de feriste)nElsa Gadpaille (comu00e9dienne clown, danseuse)nFu00e9lix Roloff (comu00e9dien clown, jongleur, fil de feriste)nJulien Riviu00e8re (regard extu00e9rieur, jongleur, danseur, comu00e9dien)nnEcriture : Gaelle RambautnRegard extu00e9rieur : Julien Riviu00e8renVidu00e9o : Antoine Chartiernnwww.inillotempore.net/cabaret-veuve-clinquanten——————————nCollectif In Illo Temporen9 rue d’Alger – 59000 Lillen0674714720 nmusique.inillo@gmail.comnwww.inillotempore.net », « type »: « video », « title »: « Le Cabaret de la Veuve Clinquante – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/GqlR77t7Vs0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=GqlR77t7Vs0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCBf20TZ-uU2q4gUPJT5Wnfw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=GqlR77t7Vs0 »}] Une fabrique de bières authentiques, éco-responsables et locales !

La Brasserie de Mai, installée en plein cœur de Carvin, propose 5 bières permanentes et une bière éphémère à chaque nouvelle saison. Fabrique de bières – vente directe – bar – restaurant – événements – concerts …

La Brasserie de Mai, c’est aussi le Bistrot de Mai, un lieu de vente et de dégustation de nos bières où vous pourrez goûter nos tartines aux drêches et participer à des ateliers de brassage collectif ! mardi: 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

mercredi: 10h00 à 19h00

jeudi: 10h00/19h00 + restauration le midi

vendredi: 10h00 à 21h00 + restauration le midi

samedi: 10h00 à 19h00 + restauration le midi

La Veuve Clinquante débouche ses souvenirs en chansons et en bavardages savoureux, dans un tourbillon de swing, de tango et de bonne humeur ! Spectacle