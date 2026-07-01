Plongez dans l’été en famille à Aquaspot, Aquaspot – Centre aquatique, Carvin
mardi 7 juillet 2026 · Aquaspot - Centre aquatique · Carvin
Informations pratiques
Plongez dans l’été en famille à Aquaspot 7 juillet – 18 août, certains mardis Aquaspot – Centre aquatique Pas-de-Calais
gratuit avec le Pass atout loisirs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T17:00:00+02:00
Cet été, le centre Aquaspot vous accueille chaque mardi pour des journées rafraîchissantes et pleines de fun en famille ! Toboggan, bassins ludiques, espace détente… chacun y trouvera son bonheur !
Et pour ceux qui souhaitent se relaxer, des transats seront mis à votre disposition!
Un moment convivial pour un été familial, entre détente et plaisir total.
Inscription sur espacefamille.carvin.fr à compter du 24 juin 2026
Aquaspot – Centre aquatique 105 Chemin du Moulin, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 59 93 82 90 https://aquaspot-carvin.fr/ https://www.facebook.com/AquaSpot.Carvin lundi 07:30–08:30, 10:00–20:00
mardi 10:00–20:00
mercredi 10:00–20:00
jeudi 10:00–22:00
vendredi 07:30–08:30, 10:00–20:00
samedi 09:00–19:00
dimanche 09:00–19:00
C’est les vacances d’été, venez vous éclater ! piscine sortie
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
- Spectacle « La veuve clinquante », Brasserie de Mai, Carvin 3 juillet 2026
- Stage Cascade, Salle Germinal, Carvin 6 juillet 2026
- Stage Breakdance, Salle Léon Slojewski, Carvin 7 juillet 2026
- Escape Game « MISSION NUMÉRIQUE : LE FABLAB EN DANGER ! », L’Atelier Media, Carvin 8 juillet 2026
- Bougez au rythme de la zumba, Théâtre de verdure Germinal, Carvin 8 juillet 2026