Plongez dans l’été en famille à Aquaspot, Aquaspot – Centre aquatique, Carvin

Informations pratiques

Plongez dans l’été en famille à Aquaspot 7 juillet – 18 août, certains mardis Aquaspot – Centre aquatique Pas-de-Calais

gratuit avec le Pass atout loisirs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T17:00:00+02:00

Cet été, le centre Aquaspot vous accueille chaque mardi pour des journées rafraîchissantes et pleines de fun en famille ! Toboggan, bassins ludiques, espace détente… chacun y trouvera son bonheur !

Et pour ceux qui souhaitent se relaxer, des transats seront mis à votre disposition!

Un moment convivial pour un été familial, entre détente et plaisir total.

Inscription sur espacefamille.carvin.fr à compter du 24 juin 2026

Aquaspot – Centre aquatique 105 Chemin du Moulin, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 59 93 82 90 https://aquaspot-carvin.fr/ https://www.facebook.com/AquaSpot.Carvin lundi 07:30–08:30, 10:00–20:00

mardi 10:00–20:00

mercredi 10:00–20:00

jeudi 10:00–22:00

vendredi 07:30–08:30, 10:00–20:00

samedi 09:00–19:00

dimanche 09:00–19:00

C’est les vacances d’été, venez vous éclater ! piscine sortie