Bougez au rythme de la zumba, Théâtre de verdure Germinal, Carvin
mercredi 8 juillet 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin
Informations pratiques
Bougez au rythme de la zumba 8 – 22 juillet, les mercredis Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:00:00+02:00
Envie d’allier sport et amusement ?
Rejoignez-nous chaque mardi de juillet pour des séances de Zumba pleine d’énergie au Théâtre de verdure Germinal !
Une séance parfaite pour mélanger fitness et rythmes dansants, la Zumba vous permet de dépenser tout en vous amusant.
C’est l’activité idéale pour faire le plein de motivation en début de semaine !
Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez vous défouler et vous amuser ! Danse Zumba
pixabay
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