Bougez au rythme de la zumba, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Bougez au rythme de la zumba 8 – 22 juillet, les mercredis Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:00:00+02:00

Envie d’allier sport et amusement ?

Rejoignez-nous chaque mardi de juillet pour des séances de Zumba pleine d’énergie au Théâtre de verdure Germinal !

Une séance parfaite pour mélanger fitness et rythmes dansants, la Zumba vous permet de dépenser tout en vous amusant.

C’est l’activité idéale pour faire le plein de motivation en début de semaine !

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez vous défouler et vous amuser ! Danse Zumba

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