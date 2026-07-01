Stage Breakdance, Salle Léon Slojewski, Carvin

Informations pratiques

Stage Breakdance 7 – 10 juillet Salle Léon Slojewski Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Plonge dans l’univers explosif du breakdance avec ce stage ouvert à tous, que tu sois débutant ou déjà à l’aise. L’objectif : te faire kiffer la danse tout en t’apprenant des bases solides et des mouvements impressionnants.

Au programme, tu découvriras le toprock pour poser ton style debout, le footwork pour te déplacer au sol avec fluidité, les freezes pour impressionner avec des poses figées, et des initiations aux power moves pour ajouter du spectacle à tes enchaînements.

Ici, pas de pression : tu progresses à ton rythme dans une ambiance dynamique, fun et bienveillante. Tu apprendras aussi à danser sur la musique, à développer ton propre style et à gagner en confiance en toi.

Entre énergie, partage et créativité, ce stage est l’occasion parfaite de te dépasser, de rencontrer d’autres passionnés et de vivre une vraie expérience hip-hop.

Inscription sur l’espace famille dès le 24 juin 2026.

Salle Léon Slojewski Contour de Buqueux – 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 37 46 13 http://www.carvin.fr/ http://www.carvin.fr/no_cache/carvinfr/annuaire/detail/structures/salle-leon-slojewski.html [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] Anciennement Salle des Plantigeons Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Viens t’initier au breakdance ! Apprends des moves stylés, du sol aux figures acrobatiques, et exprime ton flow dans une ambiance hip-hop fun et motivante.