Stage Cascade, Salle Germinal, Carvin

Informations pratiques

Stage Cascade 6 – 13 juillet Salle Germinal Pas-de-Calais

Inscription sur espacefamille.fr à partir du 24 juin 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-13T16:00:00+02:00 – 2026-07-13T17:00:00+02:00

La compagnie Enfants Sauvages vous propose un stage de découverte de Parkour , nouveau sport urbain, à la salle Germinal.

Encadrés par un acrobate professionnel, les participants apprendront à franchir des obstacles, trouver l’équilibre, maîtriser leur corps et ses mouvements tout en se dépassant !

La participation à l’ensemble du stage est obligatoire car une restitution aura lieu le 13 juillet à 16h, lors du village d’animations sur la place à Jean-Jaurès.

Inscription sur espacefamille.fr à partir du 24 juin 2026.

Salle Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 76 00 https://www.carvin.fr/carvinfr/annuaire/detail/structures/salle-germinal.html

Venez vous amusez ! Stage Sport

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