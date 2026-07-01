LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, École primaire Guillaume Apollinaire, Carvin

Informations pratiques

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE 9 et 10 juillet École primaire Guillaume Apollinaire Pas-de-Calais

Entrée libre,Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T13:30:00+02:00 – 2026-07-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T13:30:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

L’été XXL et gratuit

Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.

CHAQUE SEMAINE, UN NOUVEAU LIEU !

Jeudis et vendredis, suivez le village itinérant dans les différents secteurs de la ville.

Cette semaine, rejoignez-nous au théâtre de verdure Saint Jean :

Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air

– Jeudi 23 et vendredi 24 juillet : jeux gonflables, accrobranche, escalade.

Petites gourmandises sur place pour vous régaler …

École primaire Guillaume Apollinaire Rue de la Façade 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Le village des Funny Days arrive près de chez vous ! sport détente

Ville de Carvin