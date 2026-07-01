LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, École primaire Guillaume Apollinaire, Carvin
jeudi 9 juillet 2026 · École primaire Guillaume Apollinaire · Carvin
Informations pratiques
LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE 9 et 10 juillet École primaire Guillaume Apollinaire Pas-de-Calais
Entrée libre,Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T13:30:00+02:00 – 2026-07-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T13:30:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00
L’été XXL et gratuit
Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.
CHAQUE SEMAINE, UN NOUVEAU LIEU !
Jeudis et vendredis, suivez le village itinérant dans les différents secteurs de la ville.
Cette semaine, rejoignez-nous au théâtre de verdure Saint Jean :
Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air
– Jeudi 23 et vendredi 24 juillet : jeux gonflables, accrobranche, escalade.
Petites gourmandises sur place pour vous régaler …
École primaire Guillaume Apollinaire Rue de la Façade 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Le village des Funny Days arrive près de chez vous ! sport détente
Ville de Carvin
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
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