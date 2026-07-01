Après-midi Multi-Activités, Salle Germinal, Carvin
mercredi 15 juillet 2026 · Salle Germinal · Carvin
Informations pratiques
Après-midi Multi-Activités Mercredi 15 juillet, 14h00 Salle Germinal Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00
Après-midi Multi-Activités
Au programme :
- Ateliers de circomotricité de 14h à 18h
À travers des jeux inspirés du cirque, les enfants développent leur équilibre et leur coordination tout en s’amusant ! Jonglage, parcours moteurs, défis rigolos et moments de créativité rythment chaque séance dans une ambiance bienveillante et dynamique.
- Ateliers de bulles géantes de 14h30 à 16h30
Lors de cet atelier, petits et grands découvrent l’art fascinant de créer d’immenses bulles de savon, légères et scintillantes. À travers des expériences ludiques et créatives, chacun apprend à manipuler les outils, jouer avec le vent et voir naître des bulles spectaculaires… parfois plus grandes que soi !
- Animations de jeux en bois de 14h à 18h
Plongez en famille dans un univers ludique et authentique avec nos animations de jeux en bois. Petits et grands partagent des moments de complicité autour de jeux d’adresse, de réflexion et de stratégie, accessibles à tous.
Salle Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 76 00 https://www.carvin.fr/carvinfr/annuaire/detail/structures/salle-germinal.html
Venez vous divertir dans une ambiance ludique autour d’activités variées ! funny days ateliers
Mairie de carvin
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