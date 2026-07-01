Mission Carv’impossible, au coeur du Labyrinthe de Carvin !, rue Florent Evrard, 62220 Carvin, Carvin
mardi 21 juillet 2026 · rue Florent Evrard, 62220 Carvin · Carvin
Informations pratiques
Mission Carv’impossible, au coeur du Labyrinthe de Carvin ! 21 juillet – 18 août, certains mardis rue Florent Evrard, 62220 Carvin Pas-de-Calais
Sur inscription: Pass Atout Loisirs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T16:00:00+02:00
Le labyrinthe de Maïs se situe à l’intersection des rues Florent Evrard et du Ronchois
Venez vivre une aventure originale au coeur d’un véritable labyrinthe de maïs !
Alerte au cœur du labyrinthe de maïs… Le circuit de l’eau a été detournée ! Quelqu’un a volontairement détourné son parcours, mettant en péril les cultures et tout l’équilibre du champ. Sans eau, rien ne pousse… et le temps est compté.
Plusieurs suspects sont sur la liste. Chacun avait une bonne raison d’agir… mais un seul est coupable. À toi d’endosser le rôle de détective : explore les allées du labyrinthe, collecte les indices, décrypte les messages cachés et analyse les témoignages. Observation, logique et esprit d’équipe seront tes meilleurs alliés pour éliminer les suspects un à un.
Mais attention… certaines pistes sont trompeuses, et le labyrinthe est plein de pièges ! Il te faudra rester concentré pour reconstituer le parcours de l’eau et comprendre ce qui s’est réellement passé.
Et toi… seras-tu capable de résoudre l’enquête, d’assembler les preuves et de démasquer celui qui a déjoué le chemin de l’eau ?
Départ toutes les 15 minutes entre 14h et 17h, par petits groupes de 12 personnes maximum. L’activité est disponible sous la responsabilité d’un adulte.
Activité conseillée à partir de 7 ans
Parcours d’environ 2km
NON PMR, pas praticable en poussette
Pas de toilettes sur place
Prévoir 1h15 sur place
Pensez à venir équipés: Equipements nécessaire pour rentrer dans le labyrinthe : casquette, chaussures fermées, gourde et crème solaire !
Attention ! Cette activité est disponible uniquement sur inscriptions via le Pass Atout Loisirs disponible sur l’Espace Famille à partir du 24 juin 2026.
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Serez vous capable de résoudre l’enquête sans vous perdre dans le maïs ? Labyrinthe Famille
Ville de Carvin
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