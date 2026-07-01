Village d’animations et de spectacles, Place Jean Jaurès, Carvin
lundi 13 juillet 2026 · Place Jean Jaurès · Carvin
Informations pratiques
Village d’animations et de spectacles Lundi 13 juillet, 15h00 Place Jean Jaurès Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T19:00:00+02:00
De 15h à 19h, le village d’animation vous attend pour participer à une multitude d’activités créatives !
Au programme :
- Atelier maquillage & Ateliers créatifs
- Arts du cirque & Sulptures de ballons
- Baptême au Chase Tag & découverte du vélo 3 roues
- Initiations sportives : Rugby, Tennis de table, football, danse, Yokeisan, Karaté et Boxe
- Mur digital e-sport
Des compagnies artistiques et des démonstrations sportives avec les associations sportives carvinoises, viendront accompagner l’après-midi avec énergie et bonne humeur !
Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez vivre un moment unique mêlant ateliers créatifs, sports, spectacles et découvertes pour petits et grands ! 13 Juillet Animation
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