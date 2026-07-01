Village d’animations et de spectacles, Place Jean Jaurès, Carvin

Informations pratiques

Village d’animations et de spectacles Lundi 13 juillet, 15h00 Place Jean Jaurès Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T19:00:00+02:00

De 15h à 19h, le village d’animation vous attend pour participer à une multitude d’activités créatives !

Au programme :

Atelier maquillage & Ateliers créatifs

Arts du cirque & Sulptures de ballons

Baptême au Chase Tag & découverte du vélo 3 roues

Initiations sportives : Rugby, Tennis de table, football, danse, Yokeisan, Karaté et Boxe

Mur digital e-sport

Des compagnies artistiques et des démonstrations sportives avec les associations sportives carvinoises, viendront accompagner l’après-midi avec énergie et bonne humeur !

Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez vivre un moment unique mêlant ateliers créatifs, sports, spectacles et découvertes pour petits et grands ! 13 Juillet Animation