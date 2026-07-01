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Village d’animations et de spectacles, Place Jean Jaurès, Carvin

lundi 13 juillet 2026 · Place Jean Jaurès · Carvin

Village d’animations et de spectacles, Place Jean Jaurès, Carvin

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Place Jean Jaurès
Adresse
Place Jean Jaurès, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Entrée libre

Village d’animations et de spectacles Lundi 13 juillet, 15h00 Place Jean Jaurès Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T19:00:00+02:00

De 15h à 19h, le village d’animation vous attend pour participer à une multitude d’activités créatives !

Au programme :

  • Atelier maquillage & Ateliers créatifs
  • Arts du cirque & Sulptures de ballons
  • Baptême au Chase Tag & découverte du vélo 3 roues
  • Initiations sportives : Rugby, Tennis de table, football, danse, Yokeisan, Karaté et Boxe
  • Mur digital e-sport

Des compagnies artistiques et des démonstrations sportives avec les associations sportives carvinoises, viendront accompagner l’après-midi avec énergie et bonne humeur !

Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez vivre un moment unique mêlant ateliers créatifs, sports, spectacles et découvertes pour petits et grands ! 13 Juillet Animation

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