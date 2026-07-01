LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Square Debarge, Carvin

Informations pratiques

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE 6 et 7 août Théâtre de verdure Square Debarge Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T13:30:00+02:00 – 2026-08-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T13:30:00+02:00 – 2026-08-07T18:00:00+02:00

L’été XXL et gratuit

Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.

CHAQUE SEMAINE, UN NOUVEAU LIEU !

Jeudis, vendredis, suivez le village itinérant dans les différents secteurs de la ville.

Cette semaine, rejoignez-nous au théâtre de verdure Square Debarge :

Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air

– Jeudi 6 et vendredi 7 aout : jeux gonflables, accrobranche, et kart à pédales.

Petites gourmandises sur place pour vous régaler …

Théâtre de verdure Square Debarge rue Simon, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Le village des Funny Days arrive près de chez vous ! sport détente

Ville de Carvin