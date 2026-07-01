LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Square Debarge, Carvin
jeudi 6 août 2026 · Théâtre de verdure Square Debarge · Carvin
Informations pratiques
LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE 6 et 7 août Théâtre de verdure Square Debarge Pas-de-Calais
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T13:30:00+02:00 – 2026-08-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T13:30:00+02:00 – 2026-08-07T18:00:00+02:00
L’été XXL et gratuit
Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.
CHAQUE SEMAINE, UN NOUVEAU LIEU !
Jeudis, vendredis, suivez le village itinérant dans les différents secteurs de la ville.
Cette semaine, rejoignez-nous au théâtre de verdure Square Debarge :
Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air
– Jeudi 6 et vendredi 7 aout : jeux gonflables, accrobranche, et kart à pédales.
Petites gourmandises sur place pour vous régaler …
Théâtre de verdure Square Debarge rue Simon, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Le village des Funny Days arrive près de chez vous ! sport détente
Ville de Carvin
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
- Village d’animations et de spectacles, Place Jean Jaurès, Carvin 13 juillet 2026
- Parade, Place Jean Jaurès, Carvin 13 juillet 2026
- Cérémonie de la Fête Nationale, Hôtel de ville, Carvin 14 juillet 2026
- Mission Carv’impossible, au coeur du Labyrinthe de Carvin !, rue Florent Evrard, 62220 Carvin, Carvin 21 juillet 2026
- LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin 23 juillet 2026