Show & Atelier Football Freestyle, Théâtre de verdure Germinal, Carvin
mardi 28 juillet 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin
Informations pratiques
Show & Atelier Football Freestyle Mardi 28 juillet, 18h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais
gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T20:30:00+02:00
Show et Atelier Football Freestyle interactifs avec deux professionnels : jongles créatifs et figures spectaculaires seront au rendez-vous.
Après le show, participez à un atelier d’initiation où petits et grands pourront découvrir les bases du freestyle, apprendre quelques tricks simples et s’amuser en manipulant le ballon autrement !
Durée : 2h30
Dans le cadre des Funny Days.
Inscription sur www.espacefamille.carvin.fr dès le 24 juin 2026.
Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] http://www.espacefamille.carvin.fr
Venez assister à un spectacle impressionnant de football freestyle !
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