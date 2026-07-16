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Show & Atelier Football Freestyle, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

mardi 28 juillet 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin

Show & Atelier Football Freestyle, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Théâtre de verdure Germinal
Adresse
Rue du Puits, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
gratuit, sur inscription

Show & Atelier Football Freestyle Mardi 28 juillet, 18h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T20:30:00+02:00

Show et Atelier Football Freestyle interactifs avec deux professionnels : jongles créatifs et figures spectaculaires seront au rendez-vous.
Après le show, participez à un atelier d’initiation où petits et grands pourront découvrir les bases du freestyle, apprendre quelques tricks simples et s’amuser en manipulant le ballon autrement !
Durée : 2h30
Dans le cadre des Funny Days.
Inscription sur www.espacefamille.carvin.fr dès le 24 juin 2026.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] http://www.espacefamille.carvin.fr
Venez assister à un spectacle impressionnant de football freestyle !

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