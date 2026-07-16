Show & Atelier Football Freestyle, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Show & Atelier Football Freestyle Mardi 28 juillet, 18h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T20:30:00+02:00

Show et Atelier Football Freestyle interactifs avec deux professionnels : jongles créatifs et figures spectaculaires seront au rendez-vous.

Après le show, participez à un atelier d’initiation où petits et grands pourront découvrir les bases du freestyle, apprendre quelques tricks simples et s’amuser en manipulant le ballon autrement !

Durée : 2h30

Dans le cadre des Funny Days.

Inscription sur www.espacefamille.carvin.fr dès le 24 juin 2026.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] http://www.espacefamille.carvin.fr

Venez assister à un spectacle impressionnant de football freestyle !