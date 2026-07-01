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Feu d’artifice, Salle Blaise Pascal, Carvin

lundi 13 juillet 2026 · Salle Blaise Pascal · Carvin

Feu d’artifice, Salle Blaise Pascal, Carvin

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Salle Blaise Pascal
Adresse
Avenue Montaigne, Impasse Pascal, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Entrée libre

Feu d’artifice Lundi 13 juillet, 22h45 Salle Blaise Pascal Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T22:45:00+02:00 – 2026-07-13T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-13T22:45:00+02:00 – 2026-07-13T23:30:00+02:00

A la tombée de la nuit, le ciel s’embrasera de couleurs et de lumières pour un moment magique à partager en plein air.
✨Un spectacle gratuit, au rythme de la musique qui émerveillera petits et grands.
Rdv dès 22h45

Salle Blaise Pascal Avenue Montaigne, Impasse Pascal, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.carvin.fr/ http://www.carvin.fr/no_cache/carvinfr/annuaire/detail/structures/salle-blaise-pascal.html Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
A l’occasion de la Fête Nationale, le ciel de Carvin va s’illuminer : explosion de couleurs en vue ! Feu d’artifice 13 juillet

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