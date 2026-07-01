Feu d’artifice, Salle Blaise Pascal, Carvin
lundi 13 juillet 2026 · Salle Blaise Pascal · Carvin
Informations pratiques
Feu d’artifice Lundi 13 juillet, 22h45 Salle Blaise Pascal Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T22:45:00+02:00 – 2026-07-13T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-13T22:45:00+02:00 – 2026-07-13T23:30:00+02:00
A la tombée de la nuit, le ciel s’embrasera de couleurs et de lumières pour un moment magique à partager en plein air.
✨Un spectacle gratuit, au rythme de la musique qui émerveillera petits et grands.
Rdv dès 22h45
Salle Blaise Pascal Avenue Montaigne, Impasse Pascal, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.carvin.fr/ http://www.carvin.fr/no_cache/carvinfr/annuaire/detail/structures/salle-blaise-pascal.html Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
A l’occasion de la Fête Nationale, le ciel de Carvin va s’illuminer : explosion de couleurs en vue ! Feu d’artifice 13 juillet
Ville de Carvin
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