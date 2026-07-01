Feu d’artifice, Salle Blaise Pascal, Carvin

Informations pratiques

Feu d’artifice Lundi 13 juillet, 22h45 Salle Blaise Pascal Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T22:45:00+02:00 – 2026-07-13T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-13T22:45:00+02:00 – 2026-07-13T23:30:00+02:00

A la tombée de la nuit, le ciel s’embrasera de couleurs et de lumières pour un moment magique à partager en plein air.

✨Un spectacle gratuit, au rythme de la musique qui émerveillera petits et grands.

Rdv dès 22h45

Salle Blaise Pascal Avenue Montaigne, Impasse Pascal, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.carvin.fr/ http://www.carvin.fr/no_cache/carvinfr/annuaire/detail/structures/salle-blaise-pascal.html Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

A l’occasion de la Fête Nationale, le ciel de Carvin va s’illuminer : explosion de couleurs en vue ! Feu d’artifice 13 juillet

Ville de Carvin