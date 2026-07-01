Soirée DJ, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Soirée DJ Samedi 22 août, 19h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T19:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T19:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:00:00+02:00

Pour clôturer en beauté les activités estivales, venez partager une soirée festive et chaleureuse placée sous le signe de la musique et de la convivialité. Un DJ assurera l’ambiance avec une sélection musicale entraînante, invitant à danser et à profiter d’un dernier moment festif avant la fin de l’été.

Une offre de restauration sera proposée sur place pour se régaler tout en profitant de l’événement, dans une atmosphère détendue et conviviale. En famille, entre amis ou entre participants des activités estivales, cette soirée est l’occasion idéale de se retrouver, d’échanger et de célébrer ensemble la fin de la saison dans la bonne humeur.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Soirée festive avec DJ et restauration sur place pour clôturer les activités estivales dans une ambiance conviviale et musicale.