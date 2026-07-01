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LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Saint Paul, Carvin

jeudi 13 août 2026 · Théâtre de verdure Saint Paul · Carvin

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Saint Paul, Carvin

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Théâtre de verdure Saint Paul
Adresse
rue d'Agadir, 62220 CARVIN
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE 13 et 14 août Théâtre de verdure Saint Paul Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T13:30:00+02:00 – 2026-08-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T13:30:00+02:00 – 2026-08-14T18:00:00+02:00

L’été XXL et gratuit
Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.
CHAQUE SEMAINE, UN NOUVEAU LIEU !
Jeudis, vendredis, suivez le village itinérant dans les différents secteurs de la ville.
Venez nous rejoindre sur le théâtre de verdure Saint Paul :
Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air
– Jeudi 13 et vendredi 14 aout : jeux gonflables, accrobranche , escalade et kart à pédale.
Petites gourmandises sur place pour vous régaler …

Théâtre de verdure Saint Paul rue d’Agadir, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Le village des Funny Days arrive près de chez vous ! sport détente

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