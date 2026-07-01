LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Saint Paul, Carvin
jeudi 13 août 2026 · Théâtre de verdure Saint Paul · Carvin
Informations pratiques
LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE 13 et 14 août Théâtre de verdure Saint Paul Pas-de-Calais
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T13:30:00+02:00 – 2026-08-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T13:30:00+02:00 – 2026-08-14T18:00:00+02:00
L’été XXL et gratuit
Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.
CHAQUE SEMAINE, UN NOUVEAU LIEU !
Jeudis, vendredis, suivez le village itinérant dans les différents secteurs de la ville.
Venez nous rejoindre sur le théâtre de verdure Saint Paul :
Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air
– Jeudi 13 et vendredi 14 aout : jeux gonflables, accrobranche , escalade et kart à pédale.
Petites gourmandises sur place pour vous régaler …
Théâtre de verdure Saint Paul rue d’Agadir, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Le village des Funny Days arrive près de chez vous ! sport détente
ville de Carvin
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