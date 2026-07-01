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LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, école primaire Montaigne, Carvin

jeudi 20 août 2026 · école primaire Montaigne · Carvin

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, école primaire Montaigne, Carvin

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
école primaire Montaigne
Adresse
CARVIN
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE 20 et 21 août école primaire Montaigne Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T13:30:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T13:30:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

L’été XXL et gratuit
Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.
CHAQUE SEMAINE, UN NOUVEAU LIEU !
Jeudis et vendredis, suivez le village itinérant dans les différents secteurs de la ville.
Cette semaine, rejoignez-nous au théâtre de verdure Montaigne :
Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air
– Jeudi 20 et vendredi 21 aout : jeux gonflables, escalade, baby-grimp, et kart à pédales.
Petites gourmandises sur place pour vous régaler …

école primaire Montaigne CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Le village des Funny Days arrive près de chez vous ! sport détente

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