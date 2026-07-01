Olympiades familiales, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Olympiades familiales Samedi 22 août, 14h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T14:00:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T14:00:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00

Venez vivre un moment de partage, de rires et de défis lors de nos Olympiades familiales ! Le temps d’un après-midi, familles, amis et équipes de tous âges s’affrontent dans une ambiance festive autour d’épreuves sportives et ludiques accessibles à tous.

Course, adresse, coopération, rapidité ou esprit d’équipe : chacun pourra participer, se dépasser et encourager ses proches dans des défis variés pensés pour petits et grands. Plus qu’une compétition, cet événement est avant tout une occasion de se retrouver, de créer des souvenirs et de profiter d’un moment convivial ensemble.

Que vous soyez sportifs ou simplement venus pour vous amuser, les Olympiades familiales promettent une après-midi dynamique, chaleureuse et riche en émotions !

Inscription sur l’espace famille dès le 24 juin 2026.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}]

Partagez un après-midi convivial et plein de bonne humeur avec nos Olympiades familiales ! En famille ou entre amis, relevez des défis sportifs et amusez-vous à travers des épreuves accessibles à tous

mairie de carvin