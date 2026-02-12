Escape game la quête de la page 24

26 route d’Arras Aix-Noulette Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Avec notre escape bière, Lens Tourisme vous propose de concilier deux passions: le plaisir du jeu et l’amour du Houblon.

Venez partager avec vos proches et vos amis une expérience conviviale où, tout en affrontant les épreuves d’Hildegarde, vous apprendrez à mieux découvrir l’histoire de la brasserie et de la bière. .

26 route d'Arras Aix-Noulette 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lenslievin.fr

English :

With our beer escape, Lens Tourisme invites you to combine two passions: the pleasure of the game and the love of hops.

L’événement Escape game la quête de la page 24 Aix-Noulette a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de Lens-Liévin