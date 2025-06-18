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Cérémonie Cérémonie Hommage National aux Morts pour la France en Indochine et Célébration de l’appel du Général de Gaulle Wimereux

Cérémonie Cérémonie Hommage National aux Morts pour la France en Indochine et Célébration de l’appel du Général de Gaulle Wimereux jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Monument aux morts

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : mercredi 18 juin 2025

Tarif :

Wimereux

Cérémonie Cérémonie Hommage National aux Morts pour la France en Indochine et Célébration de l’appel du Général de Gaulle

Monument aux morts Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2025-06-18

Date(s) :
2026-06-18

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Monument aux morts Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85 

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English :

L’événement Cérémonie Cérémonie Hommage National aux Morts pour la France en Indochine et Célébration de l’appel du Général de Gaulle Wimereux a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

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