Wimereux

Cérémonie Cérémonie Hommage National aux Morts pour la France en Indochine et Célébration de l’appel du Général de Gaulle

Monument aux morts Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2026-06-18

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Monument aux morts Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85

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L’événement Cérémonie Cérémonie Hommage National aux Morts pour la France en Indochine et Célébration de l’appel du Général de Gaulle Wimereux a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale