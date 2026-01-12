Wimereux

Marché Nocturne

Quai Hazebrouck Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Un rendez-vous incontournable

En juillet et en août, chaque samedi de 18 h 00 à 22 h 00 le marché nocturne s’installe Quai Hazebrouck .

Quai Hazebrouck Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 87 33

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English :

L’événement Marché Nocturne Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale