AEICW Conférence Y a-t-il un folklore boulonnais ? Wimereux
AEICW Conférence Y a-t-il un folklore boulonnais ? Wimereux lundi 20 juillet 2026.
Wimereux
AEICW Conférence Y a-t-il un folklore boulonnais ?
Salons des jardins de la baie St Jean rue sainte Adrienne Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
A deux semaines de la Fête de la Saint Patrick, le 17 mars, les Amis de l’église de Wimereux ont proposé à Jacques Mahieu de parler de ce Saint et de ses origines vraisemblablement Boulonnaises … .
Salons des jardins de la baie St Jean rue sainte Adrienne Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 85 52 59 77 contact@sauvonsleglisedewimereux.fr
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English :
L’événement AEICW Conférence Y a-t-il un folklore boulonnais ? Wimereux a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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