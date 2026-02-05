Wimereux

AEICW Conférence Y a-t-il un folklore boulonnais ?

Salons des jardins de la baie St Jean rue sainte Adrienne Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

A deux semaines de la Fête de la Saint Patrick, le 17 mars, les Amis de l’église de Wimereux ont proposé à Jacques Mahieu de parler de ce Saint et de ses origines vraisemblablement Boulonnaises … .

Salons des jardins de la baie St Jean rue sainte Adrienne Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 85 52 59 77 contact@sauvonsleglisedewimereux.fr

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English :

L’événement AEICW Conférence Y a-t-il un folklore boulonnais ? Wimereux a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale