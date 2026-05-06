AGENDA · Wimereux
Marché des Artisans Wimereux
jeudi 6 août 2026 · Wimereux
Informations pratiques
Wimereux
Marché des Artisans
Estacade (Quai Giard) Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Après la plage, retrouvez nos artisans et créaterus locaux (bijoux, bougies, savons, déco…) .
Estacade (Quai Giard) Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85
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English :
L’événement Marché des Artisans Wimereux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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