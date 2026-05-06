Informations pratiques

Wimereux

Marché des Artisans

Estacade (Quai Giard) Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Après la plage, retrouvez nos artisans et créaterus locaux (bijoux, bougies, savons, déco…) .

Estacade (Quai Giard) Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85

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English :

L’événement Marché des Artisans Wimereux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale