Feu d’artifice et soirée DJ Wimereux
Feu d’artifice et soirée DJ Wimereux vendredi 17 juillet 2026.
Wimereux
Feu d’artifice et soirée DJ
Digue de mer Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
23h00 Rendez-vous sur la digue
Le meilleur endroit pour voir ce spectacle est la digue promenade.
Merci de bien vouloir respecter le périmètre de sécurité mis en place. La mairie décline toute responsabilité en cas d’accident.
Si mauvaises conditions météorologiques, le feu sera reporté à une date ultérieure.
(report au SAMEDI 18 en cas de mauvais temps)
A l’issue Soirée DJ .
Digue de mer Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 78 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Feu d’artifice et soirée DJ Wimereux a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
À voir aussi à Wimereux (Pas-de-Calais)
- Animation de quartier Tournois de pétanque Wimereux 3 juillet 2026
- Marché Nocturne Wimereux 4 juillet 2026
- Bibliothèque de plage Wimereux 6 juillet 2026
- Summer Kids Wimereux 7 juillet 2026
- AEICW Conférence Y a-t-il un folklore boulonnais ? Wimereux 20 juillet 2026