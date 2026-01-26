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Summer Kids Wimereux

Summer Kids Wimereux mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Espace Joseph Malahieude Digue de mer (Agora)

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif :

Wimereux

Summer Kids

Espace Joseph Malahieude Digue de mer (Agora) Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Summers kids jeux activités de 4 à 10 ans
Pensez aux lunettes de soleil et à la casquette   .

Espace Joseph Malahieude Digue de mer (Agora) Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85 

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English :

L’événement Summer Kids Wimereux a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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