Wimereux

Summer Kids

Espace Joseph Malahieude Digue de mer (Agora) Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Summers kids jeux activités de 4 à 10 ans

Pensez aux lunettes de soleil et à la casquette .

Espace Joseph Malahieude Digue de mer (Agora) Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85

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English :

L’événement Summer Kids Wimereux a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale