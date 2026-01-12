Wimereux

Feu d’artifice

Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

22h30 Rendez-vous sur la digue

Le meilleur endroit pour voir ce spectacle est la digue promenade.

Merci de bien vouloir respecter le périmètre de sécurité mis en place. La mairie décline toute responsabilité en cas d’accident.

Si mauvaises conditions météorologiques, le feu sera reporté à une date ultérieure. .

Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60

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English :

L’événement Feu d’artifice Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale