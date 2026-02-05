Wimereux

AEICW Lecture musicale

Salon de la baie Saint Jean Rue Saint Adrienne Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-31

LECTURE MUSICALE ILLUSTRÉ

Patrick Dréhan propose une lecture d’extraits de son dernier livre Se dévoiler accompagné du guitariste bien connu dans la région Eric Paque et du dessinateur Edmond Trucchi qui l’accompagneront chacun à leur manière.

Renseignements 06 85 52 59 77 contact@sauvonsleglisedewimereux.fr .

Salon de la baie Saint Jean Rue Saint Adrienne Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 88 95 72 88 contact@sauvonsleglisedewimereux.fr

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English :

L’événement AEICW Lecture musicale Wimereux a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale