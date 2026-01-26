Wimereux

Braderie Brocante du Bon Air

Rues Jean BART Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Venez flâner et chiner lors de notre grande braderie brocante, ouverte à tous les passionnés de bonnes affaires, de vintage et de trésors cachés ! Que vous soyez collectionneur, amateur de déco rétro ou simplement curieux, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreux stands installés pour l’occasion.

De 6 h 00 à 19 h 00 Rues Jean BART et Commandant DUCUING .

Rues Jean BART Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 16 14 39 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Braderie Brocante du Bon Air Wimereux a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale