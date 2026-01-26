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Braderie Brocante du Bon Air Wimereux

Braderie Brocante du Bon Air Wimereux dimanche 23 août 2026.

Adresse : Rues Jean BART

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Wimereux

Braderie Brocante du Bon Air

Rues Jean BART Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Venez flâner et chiner lors de notre grande braderie brocante, ouverte à tous les passionnés de bonnes affaires, de vintage et de trésors cachés ! Que vous soyez collectionneur, amateur de déco rétro ou simplement curieux, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreux stands installés pour l’occasion.

De 6 h 00 à 19 h 00 Rues Jean BART et Commandant DUCUING   .

Rues Jean BART Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 16 14 39 23 

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English :

L’événement Braderie Brocante du Bon Air Wimereux a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

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