Braderie Brocante du Bon Air Wimereux
Braderie Brocante du Bon Air Wimereux dimanche 23 août 2026.
Wimereux
Braderie Brocante du Bon Air
Rues Jean BART Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Venez flâner et chiner lors de notre grande braderie brocante, ouverte à tous les passionnés de bonnes affaires, de vintage et de trésors cachés ! Que vous soyez collectionneur, amateur de déco rétro ou simplement curieux, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreux stands installés pour l’occasion.
De 6 h 00 à 19 h 00 Rues Jean BART et Commandant DUCUING .
Rues Jean BART Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 16 14 39 23
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English :
L’événement Braderie Brocante du Bon Air Wimereux a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
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