Wimereux

A la rencontre des associations

Rue Sainte Adrienne Salon des Jardins de la Baie Saint Jean Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Venez à la rencontres des différentes associations et trouver l’activité sportive ou manuelle pour cette nouvelle année .

Rue Sainte Adrienne Salon des Jardins de la Baie Saint Jean Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60

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English :

L’événement A la rencontre des associations Wimereux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale