A la rencontre des associations Wimereux
A la rencontre des associations Wimereux dimanche 30 août 2026.
Wimereux
A la rencontre des associations
Rue Sainte Adrienne Salon des Jardins de la Baie Saint Jean Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Venez à la rencontres des différentes associations et trouver l’activité sportive ou manuelle pour cette nouvelle année .
Rue Sainte Adrienne Salon des Jardins de la Baie Saint Jean Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement A la rencontre des associations Wimereux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
À voir aussi à Wimereux (Pas-de-Calais)
- North Sea Cup Wimereux 25 avril 2026
- L’Atlantic Soirée musicale Elouhan (pop rock) Wimereux 1 mai 2026
- AEICW Concert par l’Ensemble vocal du Conservatoire Wimereux 2 mai 2026
- Braderie La Roselière Wimereux 3 mai 2026
- Dig ‘espace Exposition Mme Vanderbrooke Wimereux 4 mai 2026