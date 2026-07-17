HAÏKU(S) In Situ – Promenade Poétique, Lieu à Partager, Wimereux

Informations pratiques

HAÏKU(S) In Situ – Promenade Poétique Jeudi 10 septembre, 19h00 Lieu à Partager Pas-de-Calais

Cie Tourne Au Sol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:40:00+02:00

Fin : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:40:00+02:00

HAÏKU(S) In Situ est une promenade poétique mêlant cirque, danse et oralité à de courts poèmes d’origine japonaises nommés haïkus.

Nous investissons et proposons de re-découvrir des espaces du quotidien grâce à la poésie de nos corps pour redonner de l’importance aux petites choses, aux recoins et au présent.

Promenade au départ du LAP de Ronville à 19h.

Lieu à Partager La ronville, 2 chemin des Garennes, 62930 Wimereux Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Cirque, Danse, Poésie

Cie Tourne Au Sol