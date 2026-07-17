HAÏKU(S) In Situ – Promenade Poétique, Lieu à Partager, Wimereux
jeudi 10 septembre 2026 · Lieu à Partager · Wimereux
Informations pratiques
HAÏKU(S) In Situ – Promenade Poétique Jeudi 10 septembre, 19h00 Lieu à Partager Pas-de-Calais
Cie Tourne Au Sol
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:40:00+02:00
Fin : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:40:00+02:00
HAÏKU(S) In Situ est une promenade poétique mêlant cirque, danse et oralité à de courts poèmes d’origine japonaises nommés haïkus.
Nous investissons et proposons de re-découvrir des espaces du quotidien grâce à la poésie de nos corps pour redonner de l’importance aux petites choses, aux recoins et au présent.
Promenade au départ du LAP de Ronville à 19h.
Lieu à Partager La ronville, 2 chemin des Garennes, 62930 Wimereux Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Cirque, Danse, Poésie
Cie Tourne Au Sol
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