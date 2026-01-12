Wimereux

La fête de la moule

Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

La fête de la moule à Wimereux toute une institution

On ne présente plus la fête de la Moule de Wimereux. En place depuis plus de 50 ans, c’est une institution attendue à chaque fois avec impatience.

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 JUILLET 2026

En partenariat avec le Département du Pas-de-Calais. .

Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85

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English :

L’événement La fête de la moule Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale