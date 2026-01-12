La fête de la moule Wimereux
La fête de la moule Wimereux samedi 25 juillet 2026.
Wimereux
La fête de la moule
Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
La fête de la moule à Wimereux toute une institution
On ne présente plus la fête de la Moule de Wimereux. En place depuis plus de 50 ans, c’est une institution attendue à chaque fois avec impatience.
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 JUILLET 2026
En partenariat avec le Département du Pas-de-Calais. .
Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85
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English :
L’événement La fête de la moule Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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