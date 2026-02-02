Summer Kids Wimereux
Summer Kids Wimereux mardi 7 juillet 2026.
Wimereux
Summer Kids
Espace Joseph Malahieude Digue de mer (Agora) Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Summers kids jeux activités de 4 à 10 ans
Pensez aux lunettes de soleil et à la casquette .
Espace Joseph Malahieude Digue de mer (Agora) Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85
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English :
L’événement Summer Kids Wimereux a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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