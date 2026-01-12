Wimereux

Animation de quartier Tournois de pétanque

Square Kevin Vérove Résidence T.Gautier Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Tournoi de Pétanque

Horaire 18 h 00

Buvette et petite restauration .

Square Kevin Vérove Résidence T.Gautier Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 67 60

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English :

L’événement Animation de quartier Tournois de pétanque Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale