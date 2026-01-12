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Animation de quartier Tournois de pétanque Wimereux

Animation de quartier Tournois de pétanque Wimereux vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Square Kevin Vérove Résidence T.Gautier

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Wimereux

Animation de quartier Tournois de pétanque

Square Kevin Vérove Résidence T.Gautier Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Tournoi de Pétanque
Horaire 18 h 00
Buvette et petite restauration   .

Square Kevin Vérove Résidence T.Gautier Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 67 60 

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English :

L’événement Animation de quartier Tournois de pétanque Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

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