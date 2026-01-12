Wimereux

Bibliothèque de plage

BD Thiriez Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-06

La bibliothèque de plage vous accueillent du lundi au vendredi

De 15h à 18h

Fermée le week-end et jours fériés .

BD Thiriez Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 58 82

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English :

L’événement Bibliothèque de plage Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale