Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bibliothèque de plage Wimereux

Bibliothèque de plage Wimereux lundi 6 juillet 2026.

Adresse : BD Thiriez

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif :

Wimereux

Bibliothèque de plage

BD Thiriez Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-06

La bibliothèque de plage vous accueillent du lundi au vendredi
De 15h à 18h
Fermée le week-end et jours fériés   .

BD Thiriez Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 58 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bibliothèque de plage Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

À voir aussi à Wimereux (Pas-de-Calais)