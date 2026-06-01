« Les As de l’Illusion » – Murder Party à la PIAC, La PIAC, Carvin

« Les As de l’Illusion » – Murder Party à la PIAC Samedi 20 juin, 16h00, 19h30 La PIAC Pas-de-Calais

Adultes : 10€ – Enfants de 7 à 12 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T21:00:00+02:00

Plongez au cœur des As de l’Illusion : Une Masterclass pas comme les autres ! ✨

Arès et Narcissia, le duo d’illusionnistes-mentalistes de renommée mondiale, vous invitent à un événement exceptionnel. Pour la toute première fois, ils ouvrent les portes de leur univers lors d’une masterclass très privée. Vous aurez l’opportunité unique de vous initier à leurs arts mystiques et de percer leurs secrets les mieux gardés.

Mais attention, les apparences sont parfois trompeuses…

L’événement prendra une fâcheuse tournure lorsque de sombres aveux éclateront au grand jour. Ce qui devait être une simple leçon de magie va rapidement se transformer en un jeu d’enquête improvisé, pour le plus grand malheur de nos deux protagonistes… et pour le plus grand plaisir de certains esprits revanchards !

Votre rôle ? Démêler le vrai du faux.

Entre manipulations, mentalisme et tours de passe-passe, il vous faudra garder l’esprit vif et l’œil attentif pour résoudre ce mystère. Serez-vous à la hauteur du défi ?

L’Espace Gourmand par Mado Fourneaux

Parce que mener l’enquête, ça creuse ! Nous avons le plaisir d’accueillir Mado Fourneaux pour ravir vos papilles. Au menu : une petite restauration artisanale, du « fait maison avec le cœur et un petit grain de folie » !

Venez déguster ses délicieuses douceurs sucrées et ses cakes salés réconfortants.

Des boissons seront également disponibles à la vente tout au long de la partie pour hydrater nos détectives.

ℹ️ Informations pratiques :

Date : Samedi 20 juin

Séances au choix : 16h00 ou 19h30

Lieu : La PIAC – 24 rue des Lilas à CARVIN

⏳ Durée du jeu : 1h30 d’immersion totale

Public : Enquêteurs bienvenus à partir de 7 ans

À propos de la Compagnie Prototype

Pour orchestrer ce mystère, nous avons le plaisir d’accueillir la Compagnie Prototype.

Originaire des Hauts-de-France, cette troupe de comédiens professionnels est passée maître dans l’art du spectacle vivant et de l’immersion. Spécialisée dans les créations originales et interactives, la Compagnie Prototype ne se contente pas de jouer une pièce : elle crée un univers où le public devient acteur de l’intrigue.

✅ Leur savoir-faire : Allier l’humour, le suspense et l’improvisation pour briser le « quatrième mur ».

✅ Leur mission : Vous faire vivre une expérience unique, où chaque interaction peut devenir un indice… ou un piège !

Faire appel à la Compagnie Prototype, c’est la garantie d’une mise en scène soignée et de personnages hauts en couleur qui vous feront douter de tout, jusqu’à la dernière seconde. ✨

La PIAC 24, rue des Lilas, 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mille-et-un-commerce/evenements/les-as-de-l-illusion-murder-party-a-la-piac »}]

Participez à une une initiation très privée à la frontière entre l’illusion et la réalité. Garderez-vous la tête froide quand l’événement dérapera en une véritable enquête improvisée ? Murder-Party théâtre

Compagnie PROTOTYPE – PIAC – 1001 COMMERCE