3ème édition du Jazz Opale Festival Neufchâtel-Hardelot
3ème édition du Jazz Opale Festival Neufchâtel-Hardelot mercredi 17 juin 2026.
Neufchâtel-Hardelot
3ème édition du Jazz Opale Festival
Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-17
La 3ème édition du Jazz Opale Festival, c’est LE rendez-vous incontournable, dans les Hauts-de-France des amoureux du jazz. Ce festival célèbre la richesse de ce genre musical sous la direction artistique de la chanteuse de jazz Anne Ducros.
Programme et billetterie disponible sur www.jazzopalefestval.fr .
Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
L’événement 3ème édition du Jazz Opale Festival Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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