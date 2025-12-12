Neufchâtel-Hardelot

3ème édition du Jazz Opale Festival

Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-17

La 3ème édition du Jazz Opale Festival, c’est LE rendez-vous incontournable, dans les Hauts-de-France des amoureux du jazz. Ce festival célèbre la richesse de ce genre musical sous la direction artistique de la chanteuse de jazz Anne Ducros.

Programme et billetterie disponible sur www.jazzopalefestval.fr .

Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

L’événement 3ème édition du Jazz Opale Festival Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale