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Exposition des œuvres de Gérard Mortier Galerie Dupuis – Neufchâtel-Hardelot

Exposition des œuvres de Gérard Mortier Galerie Dupuis – Neufchâtel-Hardelot samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 4 PLACE DE BOURNONVILLE

Ville : 62152 Neufchâtel-Hardelot

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Neufchâtel-Hardelot

Exposition des œuvres de Gérard Mortier Galerie Dupuis –

4 PLACE DE BOURNONVILLE Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-07-04

Cette exposition des œuvres de Gérard Mortier se tient du 04 Juillet au 07 Août 2026.
Date du Vernissage Dimanche 12 Juillet 2026   .

4 PLACE DE BOURNONVILLE Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 65 38  accueil@galeriedupuis.fr

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English :

L’événement Exposition des œuvres de Gérard Mortier Galerie Dupuis – Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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