Exposition des œuvres de Gérard Mortier Galerie Dupuis – Neufchâtel-Hardelot
Exposition des œuvres de Gérard Mortier Galerie Dupuis – Neufchâtel-Hardelot samedi 4 juillet 2026.
Neufchâtel-Hardelot
Exposition des œuvres de Gérard Mortier Galerie Dupuis –
4 PLACE DE BOURNONVILLE Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-04
Cette exposition des œuvres de Gérard Mortier se tient du 04 Juillet au 07 Août 2026.
Date du Vernissage Dimanche 12 Juillet 2026 .
4 PLACE DE BOURNONVILLE Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 65 38 accueil@galeriedupuis.fr
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English :
L’événement Exposition des œuvres de Gérard Mortier Galerie Dupuis – Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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