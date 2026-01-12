Neufchâtel-Hardelot

Exposition des œuvres de Gérard Mortier Galerie Dupuis –

4 PLACE DE BOURNONVILLE Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-04

Cette exposition des œuvres de Gérard Mortier se tient du 04 Juillet au 07 Août 2026.

Date du Vernissage Dimanche 12 Juillet 2026 .

4 PLACE DE BOURNONVILLE Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 65 38 accueil@galeriedupuis.fr

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English :

L’événement Exposition des œuvres de Gérard Mortier Galerie Dupuis – Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale