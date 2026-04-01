Lens

Visite guidée Street Art à deux voix Lens Street Art

2 rue Notre-Dame-de-Lorette Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre des insolites du Patrimoine mondial

Partez à la découverte de la Cité 4 de Lens lors d’une visite guidée Street art à deux voix, au cœur de la rue Notre-Dame-de-Lorette, devenue une galerie à ciel ouvert. Fresques monumentales, graffs et tags investissent les façades pour raconter l’histoire minière et humaine du quartier.

Cette visite est animée conjointement par un guide de l’office de tourisme qui apportera un éclairage sur l’habitat minier, les corons et l’organisation de la cité, et par Bertrand Parse, graffeur lensois à l’origine du festival de graffiti qui a rassemblé 250 graffeurs fin juillet 2025, organisé conjointement avec la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin et Maison & Cités. L’artiste proposera une lecture artistique des œuvres, des styles et des messages portés par les fresques, ainsi que des anecdotes sur les artistes et leurs inspirations.

La visite se conclura par un temps d’initiation au Street art. Les participants pourront s’essayer à la bombe et repartiront avec un diplôme “baptême street art”. .

2 rue Notre-Dame-de-Lorette Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

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English :

As part of the unusual World Heritage activities

L’événement Visite guidée Street Art à deux voix Lens Street Art Lens a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin