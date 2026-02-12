Les RDV de l’Académie Masterclass de l’Académie Lens

Les RDV de l’Académie Masterclass de l’Académie

Les rendez-vous de l’Académie de l’Hospitalité !

L’Académie de l’Hospitalité par Lens Tourisme est un lieu de formation qui prépare des personnes éloignées de l’emploi et dotées de qualités naturelles d’accueil aux métiers de l’hospitalité commis de cuisine, personnel d’étage, serveur en restauration et agent d’accueil.

Certains week-ends, l’Académie de l’hospitalité ouvre son atelier de cuisine pour des démonstrations, des dégustations ou encore des cours de cuisine qui vous invitent à cuisiner vos liens.

La Masterclass de l’Académie offre une expérience plus rare un moment privilégié aux côtés d’un chef renommé ou d’une grande figure de la gastronomie locale. Techniques, inspirations, secrets de cuisine et parcours professionnel se dévoilent pendant cet atelier immersif. Une occasion unique d’approfondir son regard sur la cuisine, de s’inspirer d’un savoir-faire d’exception et de vivre une rencontre marquante. .

Hospitality Academy events!

Lens Tourisme?s Académie de l?Hospitalité is a training center that prepares unemployed people with natural hospitality skills for the hospitality professions: kitchen assistants, floor staff, restaurant waiters and receptionists.

On certain weekends, the Académie de l’Hospitalité opens its kitchen for demonstrations, tastings and cooking classes, inviting you to cook your own links.

