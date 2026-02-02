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Fête de la musique Pernes-lès-Boulogne

Fête de la musique Pernes-lès-Boulogne samedi 20 juin 2026.

Ville : 62126 Pernes-lès-Boulogne

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Pernes-lès-Boulogne

Fête de la musique

Pernes-lès-Boulogne Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique pernoise (avec des musiciens du village)
Organiser par Comité d’Animation de Pernes lez Boulogne   .

Pernes-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 86 31 66 38  animation.pernes@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la musique Pernes-lès-Boulogne a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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