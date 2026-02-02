Pernes Rose Pernes-lès-Boulogne
Pernes Rose Pernes-lès-Boulogne dimanche 4 octobre 2026.
Pernes-lès-Boulogne
Pernes Rose
Pernes-lès-Boulogne Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Il sera organisé ce 4 octobre Pernes Roses (dans le cadre d’octobre rose).
Organiser par Comité d’Animation de Pernes lez Boulogne .
Pernes-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 86 31 66 38 animation.pernes@gmail.com
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English :
L’événement Pernes Rose Pernes-lès-Boulogne a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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